經典賽／凌晨3點起床看大谷打球 天使總仔：他看起來好興奮

日本隊昨天在經典賽首戰對上中國隊，天使隊大谷翔平擔任先發投手，繳出4局5K無失分的成績單，打擊的部分則是4打數2安打，2分打點。天使總教練尼文（Phil Nevin）今天受訪時也透露自己實現諾言，半夜起床看大谷比賽。

天使隊共10名選手參戰經典賽，遠在美國的尼文上周透露，一定會關注子弟兵的比賽。尼文今天受訪時表示，「我設了鬧鐘，凌晨3點起床看比賽（台灣時間晚上6點），大谷和佛列契（David Fletcher）我都有看，大谷真的太厲害了，從他的動作就能看出他很興奮，在美國沒看過，我想知道為什麼。」

日本與中國一戰耗時3小時41分，奈文也抱怨比賽節奏，「因為經典賽沒有投手計時器，每場比賽都好久，我想說應該能快一點。」

日本今天將在台灣時間晚上6點對南韓，佛列契所屬的義大利隊則在7點對上中華隊，尼文可能又得凌晨3點起床。

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