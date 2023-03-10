經典賽／打中華隊前醒了 古巴暴打21安碾爆巴拿馬續命

站在瀕臨淘汰邊緣，「紅色閃電」古巴隊在第6局終於回神，灌進兩個4分以上的大局，全場暴打21支安打，終場以13：4擊敗巴拿馬隊，避免成為本屆世界棒球經典賽第一支出局球隊。

巴拿馬由曾效力中信兄弟隊的左投奧特羅（Andy Otero）先發，投3局、共用57球，被敲6安打、失2分，有4次三振、1次保送，雖然投得危機四伏，但未讓失血擴大。

巴拿馬二局下由塔哈達（Rubén Tejada）掃出兩分砲，一棒追平戰局，古巴先發投手博拉諾斯（Ronald Bolanos）挨轟後控球繼續拉警報，連續2保送，再被桑塔馬利亞（Jahdiel Santamaria）敲出安打，挹注2分打點，巴拿馬單局打了一輪、灌進4分，取得4：2領先。

效力大聯盟白襪隊的孟卡達，在第6局敲出古巴隊的超前安打。圖／悍創運動行銷提供

古巴面臨輸球即淘汰，打線在第6局終於甦醒，巴拿馬由哈迪（Matt Hardy）跨局續投，無人出局已讓連4棒上壘，古巴先扳平戰局，孟卡達（Yoan Moncada）補上超前安打，巴拿馬換投止不住失血，古巴單局敲出4安打、2保送，攻下4分逆轉戰局，第7局更是攻勢一發不可收拾。

古巴打線敲出21支安打，達克（Yadir Drake）4安打最猛，孟卡達、穆西卡（Yadil Mujica）都是3安打、4分打點的好表現。

古巴在分組賽連續輸給荷蘭、義大利後，拿到重要的一勝續命，保有挑戰8強門票的機會，明天休兵1天，下一戰就是12日中午12點與中華隊交手。

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