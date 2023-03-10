經典賽／個人國際賽首戰攻守俱佳 江坤宇：團結更有勇氣往前

世界棒球經典賽台灣隊22歲野手江坤宇成棒首次國際賽，8日與巴拿馬比賽攻守俱佳，游擊有美技守備、單場也敲出2安，江坤宇表示，雖然有點緊張，但團隊凝聚「讓我更有勇氣往前」。

經典賽台灣隊陣中22歲野手江坤宇從2013年經典賽在觀眾席看球的小球迷，成長為首度披上成棒國家隊戰袍站在經典賽舞台上的好手，8日預賽首戰與巴拿馬交手，先發打7棒、守游擊。

江坤宇預賽首戰攻守有表現，2局率先敲出安打，4局敲出個人單場第2支安打，守備方面也展現中職游擊金手套身手，屢有美技幫助球隊化解危機。

江坤宇表示，首度打成棒國際賽，心情上蠻興奮的，雖然有點緊張，但看到團隊凝聚在一起，讓他更有勇氣往前，去面對其他國家的好手。

雖然首場比賽吞敗，但江坤宇提到沒有想太多，只要大家團結在一起，接下來比賽就不會有所畏懼。

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