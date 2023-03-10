經典賽／江少慶首局症怎麼辦？餅總盼展現過往主宰力
中華隊今晚迎戰義大利隊不容有失，推出江少慶扛起先發，「首局症」是過去他登板時最明顯弱勢，總教練「大餅」林岳平表示，期待他能發揮過往國際賽主宰力，但也準備好遇到狀況要如何面對。
江少慶過去參加過2次一級國際賽，2017年經典賽對荷蘭隊中繼4.1局僅掉1分，2019年世界12強棒球賽先發對墨西哥、波多黎各，總計11.2局僅掉3分，在一級國際賽防禦率僅2.25。
不過江少慶去年在中職的出賽數據顯示，第1局的被打擊率高達3成56，14次三振同時也有12次四死球，加上經典賽熱身賽兩場，2月26日第1局用24球掉1分、3月5日首局花29球猛掉3分。
對於外界關心江少慶的「首局症」，林岳平今天賽前記者會上表示，「不能說今天一定會發生，但如果真的發生，我們投手怎麼去準備、怎麼去接力？當然希望他能一開賽就展現去以往國際賽的主宰力。」
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