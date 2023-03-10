經典賽／王維中與李維拉同框 透露今晚可能出賽？
本屆經典賽A組賽事邀請名人堂球星李維拉（Mariano Rivera）開球，王維中昨天在個人IG發布一段影片，李維拉剛好經過，拍了一下他的左肩。王維中也寫道，「卡特神用了他的右手出手拍了我的左肩，害我拍完照走路有一點卡特的步伐，不要讓我明天卡特球丟不出來欸。」
「明天」兩個字引來許多球迷及媒體遐想，雖然王維中已把「明天」編輯為「之後」，中華隊外野手陳晨威的留言「明天真的拜託啦，李維中」尚未被編輯。
中華隊首場比賽對戰巴拿馬，先發投手胡智爲前3局表現不俗，但第4局出現亂流，隨後換上陳冠偉沒能止血，因此今晚中華隊推出江少慶先發，第二任投手的人選將相當關鍵，教練團目前沒有對外透露王維中出賽的時機點。
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