經典賽／義大利「小薛則」先發對中華 去年控球差但有新武器

中華隊今天晚上7點將迎戰義大利隊，推出江少慶先發出戰，義大利隊則推出26歲右投手卡斯特拉尼（Ryan Castellani）擔任先發。卡斯特拉尼過去曾被封為「小薛則」，上季曾短暫上過大聯盟，不過後來回到運動家3A球隊控球迷航，防禦率高達11.97。

卡斯特拉尼小聯盟時期備受期待，加上投球姿勢神似薛則（Max Scherzer），因此獲得小薛則的名號。他在2020年大聯盟初登板時受訪表示，「薛則是偶像，因此學習他的投球。」

卡斯特拉尼上季在運動家3A主投29.1局，出現48次保送，他也在去年7月慘遭釋出，今年初則和美國獨立聯盟球隊簽約。卡斯特拉尼日前赴知名訓練中心Driveline Baseball自主訓練，棒球YouTuber「台南Josh」指出，卡斯特拉尼多了一顆89英里(約143公里)的卡特球，是他在大聯盟沒有使用過的球種，另外他的滑球轉速也有顯著提升。

義大利隊本屆帶17名投手，昨天對上古巴只有2人超過30球，今天不能上場，分別是「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）、水手隊牛棚費斯塔（Matt Festa）。

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