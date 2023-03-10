聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典賽／在藏是趨勢？ 死亡D組兩大奪冠熱門熱身賽陷低潮
本屆經典賽D組被視為「死亡之組」，其中多明尼加和波多黎各兩隊都被視為奪冠熱門，沒想到兩隊今天在公辦熱身賽都輸球，讓本組的局勢更加詭譎多變。
多明尼加上一場狂敲14安，以9：0輕取勇士。沒想到今天對決雙城隊，直到9上才靠保送、安打加暴投拿到1分，全場僅敲出4支一壘安打，最終以1：2不敵雙城。
波多黎各狀況更慘，上一場以3：9不敵紅襪，今天也只有4支一壘安打，以0：9敗給勇士，熱身賽表現可說是荒腔走板。
反倒是最不被看好的尼加拉瓜狀態不錯，先前以2：0完封大都會，今天面對紅雀7局打完以4：3領先，可惜第8局被攻下3分，最終以4：6遺憾落敗。
D組將於台灣時間12日開打，波多黎各於凌晨1點首戰尼加拉瓜，多明尼加於早上8點首戰委內瑞拉。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言