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經典賽／在藏是趨勢？ 死亡D組兩大奪冠熱門熱身賽陷低潮

聯合新聞網／ 綜合報導
多明尼加「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）。 法新社
多明尼加「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）。 法新社

本屆經典賽D組被視為「死亡之組」，其中多明尼加和波多黎各兩隊都被視為奪冠熱門，沒想到兩隊今天在公辦熱身賽都輸球，讓本組的局勢更加詭譎多變。

多明尼加上一場狂敲14安，以9：0輕取勇士。沒想到今天對決雙城隊，直到9上才靠保送、安打加暴投拿到1分，全場僅敲出4支一壘安打，最終以1：2不敵雙城。

波多黎各狀況更慘，上一場以3：9不敵紅襪，今天也只有4支一壘安打，以0：9敗給勇士，熱身賽表現可說是荒腔走板。

反倒是最不被看好的尼加拉瓜狀態不錯，先前以2：0完封大都會，今天面對紅雀7局打完以4：3領先，可惜第8局被攻下3分，最終以4：6遺憾落敗。

D組將於台灣時間12日開打，波多黎各於凌晨1點首戰尼加拉瓜，多明尼加於早上8點首戰委內瑞拉。

經典賽 WBC風雲

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