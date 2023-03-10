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經典運彩／南韓抗日背水一戰 推薦受讓優勢可拚

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
南韓首戰意外輸給澳洲後，想晉8強陷入背水一戰，面對日本勢必精銳盡出，一分差比賽可期，可把握受讓優勢。 美聯社
南韓首戰意外輸給澳洲後，想晉8強陷入背水一戰，面對日本勢必精銳盡出，一分差比賽可期，可把握受讓優勢。 美聯社

【文／運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽分組預賽 韓國 vs 日本

比賽時間: 3/10 18:00

韓國與日本堪稱亞洲棒球雙雄，彼此之間有著複雜的恩怨情仇，近年來交手多次，兩隊互有輸贏，然而近期韓國卻吞下三連敗，對韓國而言無疑是個警訊，擔心與日本的差距越來越大，勢必要趕緊止敗力圖振作。

本場賽事由韓國隊先攻，地主日本隊後攻，兩隊都已公布先發投手，韓國派出國際賽大將金廣鉉，即使34歲仍寶刀未老，去年在韓職登陸者隊繳出13勝3敗ERA 2.13的成績，完全看不出歲月的痕跡，表現依舊出色。日本隊則是由達比修有先發，與金廣鉉一樣，雖然已高齡36歲，身手依然矯健，去年在MLB教士隊繳出16勝8敗ERA 3.10的成績，仍然是當今日本最強投手之一。

日韓交戰，往往呈現五五波局勢，尤其韓國今天惜敗澳洲，更是面臨淘汰的壓力，加上對戰日本的特殊情節，派出國際賽王牌金廣鉉，就是抱著非贏不可的決心，且韓國今日打線依然有所發揮，又比日本提早結束比賽，投手可獲得較多的休息時間，日本讓分雖然讓得有點深，韓國仍有機會一拼，努力咬住比分，1分差比賽可期。

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