經典運彩／中華隊攻擊在水準上 就怕投手單局爆看好大分

【文／運彩貓小亨利】

2023世界棒球經典賽分組預賽 義大利 vs. 中華隊

比賽時間: 3/10 19:00

本場義大利派出Ryan Castellani，他2022在3A總共投29.1局自責分率11.97、被上壘率高達2.72、更投出高達40次的四死球，控球來說相當糟糕,面對經典賽主審好球帶偏小的情況依舊不利。

中華隊派出江少慶先發，本來首戰應該是由他先發但近況調整的比較沒到位，2022的賽季對江少慶來講也不算很順遂，狀況時好時壞，義大利整隊就幾乎是美國二隊的概念，面對江少慶3A層級的投手也不會有太大的問題。

中華隊面對巴拿馬雖然投手被打爆但打擊並沒有輸太多，吳念庭、鄭宗哲、張育成都有不錯的發揮，若能把握一開局義大利投手控球不穩情況下製造攻勢，本場也不至於完全沒有機會勝出。

整體看來義大利整隊還是優於中華，義大利作為客隊也讓比賽有九下的可能多一些，有利於大分，本場大小分盤口開出9+80，中華隊投手調度問題也不小，隨時單局爆炸的可能性都有，本場比賽推薦大分過盤。

運彩貓小亨利推薦

運彩推薦：8.5大分

國際盤推薦：9+80 大分

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