經典賽／世界第二的中華隊慘輸巴拿馬 韓媒評：進職棒後退步

中華隊經典賽首戰以5：12不敵巴拿馬，賽後受到國內大量球迷指責，韓國媒體《MHNSPORTS》也撰文報導，點出中華隊輸球的關鍵。

《MHNSPORTS》認為巴拿馬隊擁有大聯盟球員，中華隊則以旅日及小聯盟球員為主，所以在主場作戰也無法保證獲勝。

該報導也指出，雖然中華隊在世界棒壘球總會排名第2，但這個排名只能顯現中華隊在23歲以下青棒國際賽表現出色。今年曾造訪台灣的南韓教練宋九洪表示，「台灣的環境很適合打棒球，尤其是台中，氣候、設施都很好。而且很多高中生畢業後會先上大學，所以能理解為什麼能在U18和U23的表現這麼好。」

「有些球員在之後退步了，職業聯盟在假球案後停滯，旅外球員也找不到定位，因此台灣在WBC等成棒賽事並不強」宋九洪說。

文末最後寫道，「台灣可能面臨主場也進不了8強的最壞結果，和青棒的差別將在WBC出現。」

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