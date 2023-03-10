經典賽／中國戰日本前7局網評100分 「兩驚奇」可說嘴一輩子

中國大陸隊昨日在經典賽首戰以1：8不敵日本，不過球員的表現受球迷稱讚，原因是竟有球員能從大谷翔平手中敲安，6局上開路先鋒梁培從日職三振王手中轟出全壘打，再度驚豔球迷，雖然在第8局崩盤輸球，但仍受到網友讚嘆。

昨天「中日大戰」開打前，外界皆預期日本能輕鬆擊敗中國，不過中國在前7局多次化解日本攻勢，只被攻下4分，讓網友直言「前7局100分」、「他們變強了」、「比想像中有韌性」。

本場比賽的第一個驚奇是4局上半，中國打者楊晉相中99.4英里（約160公里）速球，掃出左外野安打，讓中國打者首次上壘，對此網友表示「打一支安打就可以嘴一輩子了」、「台灣要搶他的話，會先被美國選走」、「日職可以簽了」。

24歲的楊晉2016年曾來台打U18亞洲盃，後來轉戰美國獨立聯盟，2019年再度來台參加亞錦賽，該屆轟出2發全壘打，獲得大會全壘打王的殊榮。

6局上再度發生奇蹟，中國開路先鋒梁培從日職巨人隊王牌戶鄉翔征手中轟出陽春砲，成功幫中國隊打破鴨蛋，把比數追到1：3。

梁培過去在日本念書，高中就讀日本西東京棒球強隊東海大菅生高校，算是日本培養的球員，目前效力中國職棒北京猛虎隊。挨轟的戶鄉翔征是2022年日職中央聯盟三振王，去年繳出12勝8敗，防禦率2.62的數據，是巨人軍的王牌投手。

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