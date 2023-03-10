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經典賽／江少慶先發抗義搶勝 首要克服首局慢熱問題

中央社／ 台中10日電
江少慶先發戰義大利，需想辦法克服過去先發出賽常有首局「慢熱」狀況。 聯合報系資料照
江少慶先發戰義大利，需想辦法克服過去先發出賽常有首局「慢熱」狀況。 聯合報系資料照

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今天迎戰義大利隊將滿場球迷入場，義大利派有美職大聯盟資歷的投手卡斯特拉尼先發，台灣推投手江少慶先發搶勝，但要克服開賽「慢熱」問題。

WBC的A組預賽8日在台中洲際棒球場開打，台灣首戰以5比12不敵巴拿馬隊，吞下跨屆7連敗，晚間交手義大利全力搶勝；台灣隊總教練林岳平昨天說，預賽4場，每場都背水一戰。

江少慶有美國職業棒球資歷，最高層級上到小聯盟（MiLB）3A，是2017年WBC班底，2019年世界12強棒球賽也投出好表現；江少慶在WBC官辦熱身賽先發表現不如預期，但教練團仍十分信任他，而江少慶需想辦法克服過去先發出賽常有首局「慢熱」狀況。

卡斯特拉尼（Ryan Castellani）是2014年美職科羅拉多洛磯隊（Colorado Rockies）第2輪選秀指名好手，2020年8月8日完成美職大聯盟（MLB）生涯初登板，2022年改效力奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics），去年大多時間在小聯盟3A出賽，但也有3場MLB出賽紀錄。

卡斯特拉尼大聯盟生涯累計出賽14場（10場先發），總計投49.1局失掉33分（30分責失分），戰績1勝4敗、防禦率5.47。

義大利昨天擊敗古巴隊，總教練皮亞薩（MikePiazza）希望再接再厲搶勝，面對滿場台灣球迷加油場面也有準備，預期台灣球迷會非常瘋狂，會提醒球員專注在場上。

經典賽 WBC中華隊

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