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經典運彩／與古巴實力差距不明顯 受讓的巴拿馬勝出也不意外

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
巴拿馬與古巴實力差距沒有到很明顯，看好巴拿馬受讓過盤。 歐新社
巴拿馬與古巴實力差距沒有到很明顯，看好巴拿馬受讓過盤。 歐新社

【文／運彩貓小亨利】

2023世界棒球經典賽分組預賽 古巴 vs. 巴拿馬

比賽時間: 3/10 12:30

巴拿馬其實沒有冠軍盤賠率給的那麼弱，在晚場接午場的比賽安打也只輸給荷蘭一支，剛好卡在盤口上輸給荷蘭，整體表現還是投優於打。

古巴則吞下二連敗，打擊的優勢無法發揮，晚上敗給義大利後本場又是晚場接午場對於調整上多少會有一定影響。

古巴先發將派出Ronald Bolanos2022主要在3A41.2局自責分率6.26，，Mlb18.1局自責分率4.42，值得注意的是去年只投了60局就送出30次四死球，而本屆經典賽目前看起來主審的好球帶偏窄對他應該不太有利。

巴拿馬的先發則派出去年效力過中職中信兄弟的奧特羅(Andy Otero)先發，2022釀酒人小聯盟通算68.1局自責分率3.42，中華職棒中信兄弟26.2局自責分率4.05，他跟Bolanos都在多明尼加冬季聯盟也出賽紀錄，在自責分率上Bolanos勝出，在被上壘率方面Otero勝出，但兩位實力差距沒有到很明顯。

本場本賽開出古巴讓1-60，以兩隊目前的表現巴拿馬咬盤的機會不小，推薦巴拿馬受讓過盤。

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