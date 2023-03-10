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經典賽／美國隊熱身第二戰完封天使 母隊投紅中楚奧特卻軟手

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特面對母隊天使卻軟手。 法新社
楚奧特面對母隊天使卻軟手。 法新社

由天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）領軍的美國豪華打線，昨天在熱身賽首戰不敵巨人隊，今天打線甦醒，紅雀隊亞瑞納多（Nolan Arenado）敲出滿貫砲，終場以6：0擊敗天使隊，不過頭號主砲楚奧特卻遭到自家母隊封鎖。

亞瑞納多(右)。 法新社
亞瑞納多(右)。 法新社

美國今天全場敲出10支安打打下6分，其中紅雀隊亞瑞納多3上敲出滿貫砲，投手群則在響尾蛇強投凱利（Merrill Kelly）3局4K的帶領下，合計送出12次三振，只被敲出5支安打，完封天使。

本場最大的焦點就是楚奧特與母隊天使的對決，他首打席面對安德森（Tyler Anderson）敲出左外野飛球出局。第二打席在一、三壘有人時，又敲出飛球出局，還沒能將三壘跑者送回。第三打席則保送上壘，隨後就被換下場。

賽後楚奧特表示，對決天使隊的感覺真的很酷，「很明顯，看著這些與你共同奮戰的人，現在卻要對抗他們，這真的很酷。」楚奧特也笑著說，「首打席第二顆球有點高，但現場同時出現吵雜聲，於是我就錯過那球。」

天使總教練尼文（Phil Nevin）賽前曾開玩笑表示，「投手要投外面一點，而且要很外面。」顯然安德森沒有照他的話去做，儘管他兩度解決楚奧特，但球幾乎投在紅中附近。

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