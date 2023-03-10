經典賽／高雄連3天辦直播派對 為中華隊集氣加油

高雄市政府運動發展局表示，今天起到12日在苓雅運動中心中庭辦世界棒球經典賽（WBC）派對，現場設300吋LED大螢幕直播台灣隊賽事，邀球迷們一起為台灣隊加油。

運發局發布新聞稿表示，取得轉播單位授權公播台灣隊賽事，歡迎球迷免費入場，在大螢幕前與全台球迷一起吶喊，為台灣隊加油。此外，直播現場有餐車飲食，設棒球運動科學體驗區，讓球迷感受揮棒快感，且有舞者擔任啦啦隊，帶動全場氣氛。

台灣隊晚間7時對決義大利隊、11日晚間7時對荷蘭隊、12日中午12時對古巴隊。

高雄市長陳其邁表示，台灣隊教練團及選手約1/3來自高雄，包含總教練林岳平及球員林子偉等，希望代表高雄一起集氣送祝福給選手們。

高雄市運發局10日表示，10至12日將在苓雅運動中心中庭舉辦「2023WBC世界棒球經典賽高雄直播派對」，現場設置300吋LED大螢幕，邀球迷一起為台灣隊加油。 （高雄市運發局提供）中央社

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