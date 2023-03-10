經典賽／高雄連3天辦直播派對 為中華隊集氣加油

高雄市政府運動發展局表示，今天起到12日在苓雅運動中心中庭辦世界棒球經典賽（WBC）派對，現場設300吋LED大螢幕直播台灣隊賽事，邀球迷們一起為台灣隊加油。
運發局發布新聞稿表示，取得轉播單位授權公播台灣隊賽事，歡迎球迷免費入場，在大螢幕前與全台球迷一起吶喊，為台灣隊加油。此外，直播現場有餐車飲食，設棒球運動科學體驗區，讓球迷感受揮棒快感，且有舞者擔任啦啦隊，帶動全場氣氛。
台灣隊晚間7時對決義大利隊、11日晚間7時對荷蘭隊、12日中午12時對古巴隊。
高雄市長陳其邁表示，台灣隊教練團及選手約1/3來自高雄，包含總教練林岳平及球員林子偉等，希望代表高雄一起集氣送祝福給選手們。
中華隊以慘敗在世界棒球經典賽開局，面臨更加崎嶇的晉級之路，今天由江少慶先發面對滿載大聯盟戰力的義大利隊，盤點兩隊今晚一戰...
中華隊WBC首戰敗給巴拿馬，吞下跨屆7連敗，今晚7點將對決義大利，中華隊推出效力中職富邦悍將的江少慶先發，台灣運彩賠率較看好義大利能獲勝，不讓分賠率1.45。
此役中華隊推出江少慶先發，他去年在
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中國隊昨天不敵投打皆發威的大谷翔平，以1：8不敵日本，賽後中國總教練崔諾（Dean Treanor）也再次讚嘆大谷翔平。
崔諾賽前曾表示：「希望大谷翔平來球場時、巴士或計程車可晚點到」，這番言論
經典賽B組預賽今晚6點將上演「日韓大戰」，日本將推出教士強投達比修有掛帥先發。昨天爆冷輸給澳洲的南韓則推出「日本殺手」金廣鉉，面對今晚非贏不可的比賽，南韓總教練李强喆表示，「目前還沒放棄創造奇蹟。」
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