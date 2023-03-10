經典賽／想震驚世界的計畫失敗 中國教頭：翔平就是翔平

中國隊昨天不敵投打皆發威的大谷翔平，以1：8不敵日本，賽後中國總教練崔諾（Dean Treanor）也再次讚嘆大谷翔平。

崔諾賽前曾表示：「希望大谷翔平來球場時、巴士或計程車可晚點到」，這番言論被日媒解讀為舉白旗投降，但他在記者會上嚴正否認，強調中國隊絕不會舉白旗，「我們的計畫是讓世界震驚。」

中國隊在比賽前半段多次陷入滿壘危機，卻讓日本留下許多殘壘，6局上半開路先鋒梁培開轟後，一度只落後2分，但後續牛棚投手崩盤，最終以7分差落敗。

崔納在賽後記者會表示：「輸了。我覺得這句話就夠了。比賽到中間的時候，我還覺得可能有更好的記者會，敲出全壘打的時候，我以為有可能拿下勝利。」

對於球隊的表現，崔納給予稱讚，「本來就預期是一場艱苦的比賽，但打線很果斷，有許多很棒的揮擊。不過翔平就是翔平，如預期那樣投了很多好球，告訴大家他是誰。」

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