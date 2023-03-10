快訊

會員傻眼！好市多換新卡要附「房屋稅、保單」 北富銀回應了

PLG／無緣豪獸對決親自致歉 林書豪：身體完全沒精神

今觀世音菩薩生日！3生肖好運整年 鹹魚翻身「可望一夜暴富」

經典運彩／別小看神奇「斜槓族」捷克隊 看好勝中國過盤

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
別小看神奇「斜槓族」捷克隊，能從資格賽脫穎而出絕對有一定實力。 美聯社
別小看神奇「斜槓族」捷克隊，能從資格賽脫穎而出絕對有一定實力。 美聯社

【文／運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽分組預賽 捷克 vs 中國

比賽時間: 3/10 11:00

捷克與中國被外界戲稱是B組兩支弱旅，不過捷克世界排名可是有第15名，並從資格賽殺出重圍晉級正賽；中國雖然只排名第30名，今天與日本的比賽前段卻展現出韌性緊咬比分，直到最後才氣力放盡，但依舊沒被扣倒，值得嘉許，因此不能小看這兩隊的戰力。

本場賽事由捷克隊先攻，中國隊後攻，兩隊目前皆未公布先發投手，相當神秘。就兩隊公佈陣容來看，美職體系球員並不算多，中國以本地聯賽球員為主，捷克甚至有多位斜槓族，醫生、地理老師、分析師、消防員皆入選名單，真的是太神奇了！

兩隊交戰可說是既新鮮又陌生的組合，然中國前晚才剛與日本鏖戰到最後一刻，投手群可謂燃燒殆盡，打線又受制於日本強大投手陣只得一分，反觀捷克呈現滿血狀態，且熱身賽的狀態相當不錯，打贏不少勝仗，捷克讓分也有越讓越深的趨勢，捷克有機會過盤。

運彩貓堯舜魚湯推薦

運彩推薦：捷克-1.5 讓分

國際盤推薦：捷克 1+40 讓分

《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》

免費玩預測、週週拿獎金、快加入運彩分析討論群，詳情請至運彩貓官網(wwincat.com)

經典賽 WBC運彩

相關新聞

經典賽／義大利15投今晚可上 中華隊有13投但敢不敢用？

中華隊以慘敗在世界棒球經典賽開局，面臨更加崎嶇的晉級之路，今天由江少慶先發面對滿載大聯盟戰力的義大利隊，盤點兩隊今晚一戰...

經典賽／江少慶戰「美國二隊」 鞏冠喊話：我們是最強的

輸球的隔天，中華隊移師台體大棒球場練習，吉力吉撈・鞏冠帶著隨身音響、放送音樂高調進場，不希望隊友沉浸在輸給巴拿馬隊的低氣...

經典賽／G2先發！江少慶拚止敗 義大利備戰台式應援

世界棒球經典賽首戰輸球後，中華隊第二場將在明天迎戰義大利隊，兩隊先發投手也在今晚出爐，中華隊推出「慶寶」江少慶先發，對上...

經典賽／挺中華隊風向變了？ 台灣運彩較看好對手義大利

中華隊WBC首戰敗給巴拿馬，吞下跨屆7連敗，今晚7點將對決義大利，中華隊推出效力中職富邦悍將的江少慶先發，台灣運彩賠率較看好義大利能獲勝，不讓分賠率1.45。 此役中華隊推出江少慶先發，他去年在

經典賽／想震驚世界的計畫失敗 中國教頭：翔平就是翔平

中國隊昨天不敵投打皆發威的大谷翔平，以1：8不敵日本，賽後中國總教練崔諾（Dean Treanor）也再次讚嘆大谷翔平。 崔諾賽前曾表示：「希望大谷翔平來球場時、巴士或計程車可晚點到」，這番言論

經典賽／相信有機會打敗達比修有 南韓教頭：沒放棄創造奇蹟

經典賽B組預賽今晚6點將上演「日韓大戰」，日本將推出教士強投達比修有掛帥先發。昨天爆冷輸給澳洲的南韓則推出「日本殺手」金廣鉉，面對今晚非贏不可的比賽，南韓總教練李强喆表示，「目前還沒放棄創造奇蹟。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦