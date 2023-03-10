經典運彩／別小看神奇「斜槓族」捷克隊 看好勝中國過盤

【文／運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽分組預賽 捷克 vs 中國

比賽時間: 3/10 11:00

捷克與中國被外界戲稱是B組兩支弱旅，不過捷克世界排名可是有第15名，並從資格賽殺出重圍晉級正賽；中國雖然只排名第30名，今天與日本的比賽前段卻展現出韌性緊咬比分，直到最後才氣力放盡，但依舊沒被扣倒，值得嘉許，因此不能小看這兩隊的戰力。

本場賽事由捷克隊先攻，中國隊後攻，兩隊目前皆未公布先發投手，相當神秘。就兩隊公佈陣容來看，美職體系球員並不算多，中國以本地聯賽球員為主，捷克甚至有多位斜槓族，醫生、地理老師、分析師、消防員皆入選名單，真的是太神奇了！

兩隊交戰可說是既新鮮又陌生的組合，然中國前晚才剛與日本鏖戰到最後一刻，投手群可謂燃燒殆盡，打線又受制於日本強大投手陣只得一分，反觀捷克呈現滿血狀態，且熱身賽的狀態相當不錯，打贏不少勝仗，捷克讓分也有越讓越深的趨勢，捷克有機會過盤。

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