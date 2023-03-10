經典賽／相信有機會打敗達比修有 南韓教頭：沒放棄創造奇蹟
經典賽B組預賽今晚6點將上演「日韓大戰」，日本將推出教士強投達比修有掛帥先發。昨天爆冷輸給澳洲的南韓則推出「日本殺手」金廣鉉，面對今晚非贏不可的比賽，南韓總教練李强喆表示，「目前還沒放棄創造奇蹟。」
南韓首戰以7：8爆冷不敵澳洲，隔天又要對決強敵日本，壓力非常大，李強喆坦言，「只有戰勝日本隊才會出現一線生機，目前沒有放棄創造奇蹟。」
南韓今天預計推出34歲左投金廣鉉，他曾在2008年北京奧運預賽對日本先發5.1局失1分，四強賽再度面對日本先發8局僅失2分，因此獲得「日本殺手」的美譽。
李強喆希望金廣鉉的豐富國際賽經驗，能在比賽前半段發揮影響力，此戰將全力求勝，所有能用的投手都將待命上陣。至於如何擊敗達比修有，李強喆表示，「雖然達比修有是大聯盟等級的投手，很難對付，但仍有機會打敗他，期望能串連攻勢，投打都有好的發揮。」
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