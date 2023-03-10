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經典賽／挺中華隊風向變了？ 台灣運彩較看好對手義大利
中華隊WBC首戰敗給巴拿馬，吞下跨屆7連敗，今晚7點將對決義大利，中華隊推出效力中職富邦悍將的江少慶先發，台灣運彩賠率較看好義大利能獲勝，不讓分賠率1.45。
此役中華隊推出江少慶先發，他去年在中職5勝12敗、防禦率4.70；義大利則推出26歲右投卡斯特拉尼（Ryan Castellani）先發，他去年效力美職運動家3A擔任後援投手，29.1局出現48次保送，防禦率11.97。
中華隊本屆與荷蘭、古巴、義大利和巴拿馬同屬A組，義大利昨晚在延長賽以6：3擊敗古巴，中華隊首戰對巴拿馬則以5：12落敗，若今晚再輸，晉級8強的機會將相當渺茫。
台灣運彩也對本場比賽開盤，看好義大利能2連勝，義大利不讓分贏球賠率僅1.45倍、中華隊則是2.15倍；讓分盤投注義大利-1.5，賠率1.75倍、台灣+1.5，賠率1.75倍。
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