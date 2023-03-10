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經典賽／大谷如遊戲般的存在 日裔隊友：得掐自己確認真假

中央社／ 東京10日綜合外電報導
球迷說大谷是創造歷史的偉大球員，「所有小孩都想跟大谷一樣」。 路透社
球迷說大谷是創造歷史的偉大球員，「所有小孩都想跟大谷一樣」。 路透社

大谷翔平9日在世界棒球經典賽（WBC）首戰率日本8比1擊敗中國隊，他在東京巨蛋球場獲得英雄式的歡迎，有球迷說大谷是創造歷史的偉大球員，「所有小孩都想跟大谷一樣」。

日本9日在東京對上中國，大谷翔平擔任先發投手兼第3棒指定打擊，展現二刀流丰采，主投前3局都讓中國3上3下，直到4局上才被楊晉擊出一支一壘安打。總計他投4局49球，當中有32顆好球，送出5次三振，時速100英里（161公里）速球連發。

打擊方面，大谷翔平4打數2安打，獲得兩次保送，貢獻2分打點，堪稱投打兼備。

大谷翔平2017年因傷放棄出賽，這次是他首度參加經典賽，也是他自5年前加入美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使後，首次在東京出賽，他也沒讓現場4萬多名球迷失望。

比賽開始前幾個鐘頭，現場群眾愈來愈興奮，球迷排隊購買寫著日本球員名字的球衣。

大谷旋風讓日本球迷瘋狂。 美聯社
大谷旋風讓日本球迷瘋狂。 美聯社

大谷旋風讓日本球迷瘋狂。 美聯社
大谷旋風讓日本球迷瘋狂。 美聯社

25歲辦公室職員宮下（Ami Miyashita，譯音）告訴法新社，大谷翔平是她的最愛。她說大谷翔平「真的很受歡迎，每個人都敬佩他…他是創造歷史的偉大球員，他個性很好，而且很可愛」。

大谷旋風讓日本球迷瘋狂。 美聯社
大谷旋風讓日本球迷瘋狂。 美聯社

23歲棒球迷白水（Hotaru Shiromizu，譯音）花了約80美元（約新台幣2500元）入場，他頭戴日本隊球帽，身穿洛杉磯天使的球衣，一邊用翻譯應用程式（App）告訴美聯社：「他（大谷翔平）是傳奇球員，但他不只是個好球員。」

「他的抱負、他的成就，對所有日本人都有正面影響。…所有小孩都想跟大谷一樣。」

大谷翔平的隊友也對他的表現印象深刻。

日裔美籍效力MLB聖路易紅雀的努特巴爾讚大谷就像電玩遊戲般的存在。 法新社
日裔美籍效力MLB聖路易紅雀的努特巴爾讚大谷就像電玩遊戲般的存在。 法新社

日裔美籍效力MLB聖路易紅雀的努特巴爾（Lars Nootbaar）說，大谷翔平猶如「電玩遊戲」一般的存在，「每次我看他上場，都得掐自己一下」，以確認所見屬實。

努特巴爾說，「那跟我看過的都不一樣」，「他是個特別的天才」。

本屆經典賽參賽的20個國家隊伍分成A、B、C、D共4組，分別在台灣台中、日本東京、美國亞利桑那州、美國佛羅里達州爭取晉級機會。

日本、韓國、澳洲、中國、捷克同屬B組。據大谷翔平透露，10日日本對戰韓國一役的先發是達比修有。

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

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