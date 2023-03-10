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經典賽／換投時機惹議 許銘傑自責：我做得不夠好

聯合報／ 記者蘇志畬／台中報導
投手教練許銘傑（左）。 中央社
投手教練許銘傑（左）。 中央社

中華隊在世界棒球經典賽首戰以五比十二慘敗巴拿馬隊，在世界棒球經典賽首戰吞敗，兩個換投時機點都導致大量失分，教練團調度引起討論；投手教練許銘傑表示，派出投手都是信任他們，「可能是我做得不夠好。」

中華隊前天在四局上先發投手胡智爲先出現危機，丟掉一分後，接替的陳冠偉也未能凍結跑者，引發單局失五分；六局上則是動用了三名投手，鄧愷威曾峻岳都是一人次沒解決、失三分，直到吳哲源上來才踩住煞車。

總教練林岳平表示，當下安排陳冠偉上場是看好他的高三振率；許銘傑則表示，考量陳冠偉的變化球可以壓制打者，希望可以把傷害壓到最低。

至於鄧愷威的狀況，許銘傑表示，希望借助他在美職的經驗對抗中南美州打者；林岳平則指出，鄧愷威主要是心理影響生理，「球隊這邊都有運動心理師，也了解他的狀況，主要是思緒太複雜，會幫助他調整，後面比賽希望可以幫助到球隊。」

首場比賽打完後，投手表現不盡理想，許銘傑表示，還是鼓勵選手，看得出來大家很緊張；林岳平也說，趁休兵日鼓勵球員，「尤其投手要再大膽一點，無謂的壞球、保送只會帶來麻煩。」

中華隊投手調度的模式主要由總教練林岳平與許銘傑討論後，做出安排，牛棚教練王建民則是負責觀察後援投手狀況，許銘傑表示，對於首戰輸球，不能責怪任何人，「可能是我做得不夠好。」

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