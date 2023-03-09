經典賽／首戰對上日本 中國球迷辦直播派對應援

世界棒球經典賽如火如荼展開，中國隊今晚出戰日本隊。中國陣中有效力美日韓職的選手，加上首戰對手是日本，吸引不少中國球迷關注，北京、上海等城市都有自發舉行直播派對。

第5屆世界棒球經典賽（WBC）8日起正式點燃戰火，在東京舉行的小組賽B組賽事今晚由中國隊出戰日本隊，雙方的先發投手為19歲的年輕小將王翔與效力於美國洛杉磯天使隊的大谷翔平。

根據統計，今天晚間包含北京、上海、深圳、成都、長沙等多個城市，都有球迷自發舉行直播派對，為中國隊加油。

一場由北京的「好玩兒」棒球俱樂部自發舉行的直播派對，現場湧入數十位球迷共襄盛舉。負責俱樂部品牌行銷的淼淼接受中央社記者訪問時提到，WBC是大型比賽，本來就會關注，加上今年中國隊第一場比賽的對手就是日本，因此俱樂部才想到要辦直播派對，邀大家一起參與，「運動比賽就是要大家一起看才燃」。

曾經在美國洛杉磯留學的小楊，今天穿著洛杉磯道奇隊的球衣到場參與。她接受中央社記者訪問時提到，今天的壓力不在中國隊這裡，雖然不認為中國隊會獲勝，然而中國的球員能夠透過這樣的機會和像大谷翔平這樣的球員切磋，對於他們而言是非常棒的經驗，這也是經典賽的價值。

原本外界預期這場比賽會呈現一面倒的情形，然而中國隊的投手有效壓制日本隊，包含三振日本職棒史上最年少的三冠王村上宗隆、讓大谷翔平在滿壘時無功而返，現場都有大量掌聲。

此外，中國隊開路先鋒梁培在六局上半轟出陽春全壘打時，現場的中國球迷更是激動並爆出歡呼。

小楊笑說，「這場比賽夠這幾個中國隊的選手跟兒子、孫子吹一輩子了」。

由於本屆WBC的選手血緣認定較為寬鬆，因此各國都找來了不少外援，中國也不例外。除了本國籍選手外，曾經效力於日本職棒軟體銀行鷹隊，目前在社會人球隊打球的外野手真砂勇介、效力於韓國職棒KT巫師隊的投手朱權與在美國職棒洛杉磯天使隊小聯盟發展的投手卡特（Alan Carter），雖然並非中國籍，然而都加入了本屆的中國代表隊。

此外，包含台灣球迷較為熟悉的張寶樹在內，中國隊陣中也有多位曾經在美國發展的球員。

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