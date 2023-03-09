經典賽／當李維拉開球捕手 王建民比暗號：直的就好
世界棒球經典賽台灣昨天與巴拿馬交手，賽前請來美職傳奇球星李維拉開球，開球捕手是老隊友王建民；王建民今天受訪笑說，開球前有「比暗號」，「我跟他比，投直球就好。」
世界棒球經典賽A組預賽昨天在洲際棒球場開打，開球嘉賓除了副總統賴清德外，還有美國職棒大聯盟傳奇球星李維拉（Mariano Rivera），昨天開球前賴副總統還特別提到，李維拉和王建民過往是紐約洋基隊的勝利方程式，「打者都知道王建民要投伸卡球、李維拉要投卡特球，但不是打不到就是打不好。」
昨天李維拉擔任開球投手、王建民任開球捕手，兩人另類合體替經典賽台灣賽事開出好球，王建民今天受訪時笑說，李維拉應該知道是由他擔任開球捕手，「我有跟他比暗號、直的就好（直球）」，被問起直球暗號怎麼比，王建民也認真比出手勢。
王建民表示，與李維拉已經10幾年沒有見面，昨天早上有先在飯店碰面，聊一些以前的東西，知道李維拉目前還住在美國紐約，也有教小朋友棒球，「他覺得帶小朋友比較有傳承的感覺。」
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