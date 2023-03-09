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經典賽／南韓「背水一盜」失敗 日網友：充分明白鳥谷的偉大
世界棒球經典賽B組預賽開打，首場南韓隊以7：8不敵澳洲，其中九局下韓國隊發動盜壘，遭到「再見阻殺」結束比賽，這一盜也讓日本球迷想起2013年對中華隊的「背水一盜」。
九局下南韓艾德曼（Tommy Edman）在兩出局時攻佔一壘，在下一個打席的第4顆球時發動盜壘，這關鍵的背水一盜，最後被澳洲捕手柏金斯（Robbie Perkins）阻殺出局，結束比賽。
2013年經典賽日本和中華隊在複賽交手，同樣是九局下半兩出局，一壘跑者鳥谷敬發動盜壘，盜壘成功後讓日本取得逆轉勝，不過韓國此次並沒有複製這次的成功劇本，最後只能吞下再見阻殺。有日本球迷留言表示，這時候「充分明白鳥谷有多偉大」！
Tommy Edman caught stealing to end the game 🇰🇷🇦🇺 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/2QoGJrq9vf— Whistle (@WhistleSports) 2023年3月9日
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