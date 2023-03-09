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經典賽／中華隊跨屆7連敗賽史最多 網看衰：10連敗預備

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊昨日以5：12遭巴拿馬修理，已吞下經典賽七連敗。 中央社
中華隊昨日以5：12遭巴拿馬修理，已吞下經典賽七連敗。 中央社

中華隊日前以5：12慘敗巴拿馬，被形容為「洲際慘案」，PTT上的網友也扒出自2013年贏荷蘭後，就再也沒有贏過去，目前跨三屆已經七連敗，成為經典賽史上最多連敗。

中華隊自2013年以8：3贏荷蘭後，就再也沒贏過球，2013年後來2：3輸韓國、複賽3：4輸日本、0：14輸古巴。到了2017年7：15輸以色列、5：6輸荷蘭、8：11輸南韓，止步預賽。

再加上昨天輸巴拿馬，已經吞下七連敗，超越過去澳洲曾創下的六連敗。對此有網友看衰：「十連敗預備」、「放寬心..過幾天就10連敗了」、「熱身10連勝 正賽7連敗待續」。也有網友嘲諷：「世界怎麼跟得上台灣」、「讓世界看到台灣」。

經典賽 WBC中華隊

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