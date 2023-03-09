聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典賽／中華隊跨屆7連敗賽史最多 網看衰：10連敗預備
中華隊日前以5：12慘敗巴拿馬，被形容為「洲際慘案」，PTT上的網友也扒出自2013年贏荷蘭後，就再也沒有贏過去，目前跨三屆已經七連敗，成為經典賽史上最多連敗。
中華隊自2013年以8：3贏荷蘭後，就再也沒贏過球，2013年後來2：3輸韓國、複賽3：4輸日本、0：14輸古巴。到了2017年7：15輸以色列、5：6輸荷蘭、8：11輸南韓，止步預賽。
再加上昨天輸巴拿馬，已經吞下七連敗，超越過去澳洲曾創下的六連敗。對此有網友看衰：「十連敗預備」、「放寬心..過幾天就10連敗了」、「熱身10連勝 正賽7連敗待續」。也有網友嘲諷：「世界怎麼跟得上台灣」、「讓世界看到台灣」。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言