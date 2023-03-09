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經典賽／讓鄭宗哲「詐裂」 大聯盟官網讚巴拿馬超神守備

聯合新聞網／ 綜合報導
巴拿馬右外野手卡斯提歐（Luis Castillo）美技沒收鄭宗哲安打。截圖自Twitter
巴拿馬右外野手卡斯提歐（Luis Castillo）美技沒收鄭宗哲安打。截圖自Twitter

世界棒球經典賽開打，中華隊日前以5：12不敵巴拿馬，其中5局下鄭宗哲敲出右外野超深遠飛球，沒想到被右外野手卡斯提歐（Luis Castillo）美技沒收，這球也登上大聯盟官網，並被譽為「本屆最佳好球」。

5局下鄭宗哲敲出右外野方向飛球，中、右外野手都全速前進，要去接殺這顆可能會形成長打的飛球，兩人直接撞在一起，卡斯提歐仍舊舉著手套，示意有接殺，此時鄭宗哲已經跑回本壘，經過重播畫面可以看出，卡斯提歐確實牢牢接住，沒收了鄭宗哲的「詐裂」。

WBC官方在推特分享了這段影片，並表示「你看了才會相信的美技」，大聯盟分析師B.韋蘭德（Ben Verlander）也表示「我的天哪這個接球」。巴拿馬教練歐提茲（Luis Ortiz）則回應真的接得非常漂亮，並稱讚卡斯提歐是一個很好的外野手，還虧他「只是年紀大了點」。

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

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