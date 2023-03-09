經典賽／「曾一局丟6保送」郭泓志透露教練一句話幫助成長

中華隊昨日在經典賽首戰以5：12不敵巴拿馬，賽後總教練林岳平表示，最大敗因是投手群保送過多。前中華隊國手郭泓志賽後也有感而發，透露自己曾單場6保送，因教練一句話而成長。

郭泓志在個人臉書粉專「郭董 懂不懂」發文回憶自己剛上大聯盟前幾年，有一場一局投了6個保送，下場後教練跟他說，「不要去糾結你剛剛做了什麼，而是接下來你可以做些什麼改變。」

郭泓志寫道，「果不起然下一場就只投了4個保送，成長就是在經驗中成長，只要你夠努力，相信一切都會好轉的。」

郭泓志的故事也讓網友不禁留言讚嘆，「郭董的智慧令人佩服」、「您的鼓勵真的是溫馨又務實」、「正向思考，希望明晚對義大利之戰能更好」。

中華隊首戰面對巴拿馬，8任投手總計投出9次保送。本屆賽會首度納入規則「每任後援投手至少投3人次」，因此更考驗教練團對球員狀況的掌握。

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