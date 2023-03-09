經典賽／中華隊首戰崩盤 對義大利「第2任投手更重要」

世界棒球經典賽台灣隊昨天與巴拿馬交手，投手群失分過多種下敗因，台灣隊投手教練許銘傑表示「沒有怪任何人，某些地方我做的不夠」，對義大利隊比賽，點出第2任投手比先發更重要。

世界棒球經典賽台灣隊昨天預賽首戰與巴拿馬隊交手，投手群總計投出9次四死球、失掉12分（11分責失分），是比賽後半段難以追回分數的原因。

台灣隊投手教練許銘傑表示，昨天的調度主要是自己和總教練林岳平的討論，牛棚教練王建民主要協助牛棚投手熱身，許銘傑也把責任扛起：「我覺得調度的成分比較大，昨天輸球沒有怪任何人，某些地方我做的不夠。」

至於比賽後半段比數已經被拉開，為什麼還是讓終結者宋家豪登板，許銘傑解釋，宋家豪7局時就說要熱身，當下的場面加上考慮宋家豪已經熱身，讓他登板體驗一下氛圍，球員本人有意願想丟、加上台灣隊今天輪空沒有比賽，所以才讓宋家豪登板。

對於明天先發投手，許銘傑表示，由總教練公布，對於明天對手義大利隊的掌握，許銘傑則提到，義大利隊左打、右打分配比較平均，先發完的第2任投手人選要更詳細準確的分析，因為投球數限制，第2任投手有時會比先發更重要，至於危機拆彈組的安排方式，教練團會再做更詳細的討論和分析。

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