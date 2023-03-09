經典賽／不甩用球數限制 網：王建民6局0失分根本是神

2023世界棒球經典賽開打，昨日中華隊5：12不敵巴拿馬，先發投手胡智為3局掉3分，用球63顆，根據經典賽投手用球規定，預賽單場上限65顆。PTT上有網友回憶2013年時，王建民當年也是在這個規定下，投出兩次6局0失分，直呼他根本是神。

PTT網友以「當年王建民完投6局0失分是不是真的很猛」為題，內文中提到此屆經典賽先發投手大多是投3、4局就下場休息，當年規則一樣是65球，王建民不管對上澳洲，或是複賽對戰星光熠熠的日本隊都送出6局0失分好表現，提問「當年王建民能這樣投是不是真的很猛？」

此文一出引起網友共鳴，直呼：「根本是神，其他投五局都有問題了」、「已經不是猛能形容了，是神」、「你現在才知道老王的猛嗎」、「他就是台灣投手的天花板了你還問他猛不猛」

王建民自2000加盟美國職棒洋基隊，2005年首度登板大聯盟，2006、2007年雙雙拿下19場勝投，投出生涯最佳的兩個賽季。2013年的王建民正處於傷癒復出的重建期，當時的好表現也提供他重返大聯盟賽場的契機。

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