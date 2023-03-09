經典賽／關鍵時刻3支0球迷喊快醒來日媒：大王怎麼了？
中華隊首戰以5：12慘敗巴拿馬，其中旅日好手「大王」王柏融3打數0安打，關鍵時刻手軟，最後被換代打，日媒《東京體育》報導直接以「王柏融怎麼了？」為題。
王柏融昨日先發第六棒，第一次上打擊區時就遇到滿壘情況，最後打出一壘方向滾地球，成為第三出局數。第二打席界外飛球遭到接殺，不過前一棒的吳念庭敲出右外野安打、下一棒的江坤宇也敲安，打擊無法串聯。
第三次上場打擊時，一二壘有人兩出局，王柏融敲出右外野飛球遭接殺，也無緣建功。到了第四輪打擊改換上代打陳晨威，並敲出一支內野安打。
日媒提到，在日本的社群媒體上也出現「大王怎麼了？」，他個人的Instagram也有球迷留言「該醒醒了」。日媒最後也提到同樣效力日職的吳念庭，吳念庭昨日3打數3安打，包含1發全壘打，打回2分打點。
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