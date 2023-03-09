快訊

不想當普亭走狗！中亞國家喬治亞爆發大規模反俄抗爭

確診輕症3月20日起「0+n」 教部建議5日內自請病假、不列考核

輕症「0+n」3月20日上路 指揮中心：中重症才須通報

經典賽／中華隊大幅落後球迷仍賣力加油 美記者：不可思議

聯合新聞網／ 綜合報導
世界棒球經典賽昨天在台中洲際棒球場舉行開幕戰，由中華隊對決巴拿馬，啦啦隊熱情應援。 記者黃仲裕／攝影
世界棒球經典賽昨天在台中洲際棒球場舉行開幕戰，由中華隊對決巴拿馬，啦啦隊熱情應援。 記者黃仲裕／攝影

中華隊昨晚在台中洲際棒球場對決巴拿馬，儘管中華隊在場上陷入大幅落後，觀眾仍持續熱情應援，這畫面也吸引美國記者注意，直呼不可思議。

大聯盟官網記者摩納根（Matt Monagan）昨天也出現在比賽現場，他在社群發布一段影片並寫道，「中華隊9局4：12落後，但球迷仍站起來加油、跳舞和唱歌，真不可思議！」

除了摩納根外，大都會隊記者邁耶爾（Michael Mayer）也關注到這場比賽，除了驚訝前大都會選手塔哈達（Ruben Tejada）為巴拿馬效力外，還關注到啦啦隊帶領觀眾應援，「氣氛很瘋狂，這太有趣了！」

世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行開幕戰，由中華隊對決巴拿馬，球迷熱情加油為中華隊打氣。 記者黃仲裕／攝影
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行開幕戰，由中華隊對決巴拿馬，球迷熱情加油為中華隊打氣。 記者黃仲裕／攝影

世界棒球經典賽昨天在台中洲際棒球場舉行開幕戰，由中華隊對決巴拿馬，球迷在場內開心揮舞國旗。 記者黃仲裕／攝影
世界棒球經典賽昨天在台中洲際棒球場舉行開幕戰，由中華隊對決巴拿馬，球迷在場內開心揮舞國旗。 記者黃仲裕／攝影

經典賽 WBC中華隊

相關新聞

經典賽／遭封「奶油王子」 高宇杰：可以檢討但別人身攻擊

中華隊首戰以5：12慘敗巴拿馬，其中先發捕手高宇杰因攻守兩端皆有失誤，慘遭球迷出征，紛紛酸他是「奶油王子」，而高宇杰唯一授權的粉絲專頁也發文回應，希望不理性網友停止人身攻擊。 高宇杰昨日2局下欲

經典賽／中華隊大幅落後球迷仍賣力加油 美記者：不可思議

中華隊昨晚在台中洲際棒球場對決巴拿馬，儘管中華隊在場上陷入大幅落後，觀眾仍持續熱情應援，這畫面也吸引美國記者注意，直呼不可思議。 大聯盟官網記者摩納根（Matt Monagan）昨天也出現在比賽

經典賽／日本推大谷戰中國 教頭栗山坦承有策略考量

日本棒球明星大谷翔平在世界棒球經典賽（WBC）第一次亮相，將在台北時間9日日本預賽首場擔任對中國之戰的先發投手，日本總教...

經典賽／李維拉一席話激勵巴拿馬 奪隊史首勝有神見證

前洋基隊傳奇守護神李維拉受邀來台為世界棒球經典賽開球，巴拿馬出身的他賽前更特別到休息室激勵球員「我們必須贏下這場比賽」，...

經典賽／李維拉、王建民搭檔開球 美網友：兩位洋基傳奇

世界棒球經典賽昨（9）日開打，中華隊與巴拿馬之戰邀請到大聯盟名人堂傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）開球，接球捕手正好就是李維拉洋基同期隊友「台灣之光」王建民，而這樣的夢幻組合引發網友熱

經典賽／官網點名「風之孫」李政厚 大聯盟下一位巨星

世界棒球經典賽B組賽事今天開打，南韓、澳洲進行分組賽首戰，大聯盟官網點名韓職英雄隊24歲外野手李政厚，將是大聯盟下一位巨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦