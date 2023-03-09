經典賽／中華隊大幅落後球迷仍賣力加油 美記者：不可思議

中華隊昨晚在台中洲際棒球場對決巴拿馬，儘管中華隊在場上陷入大幅落後，觀眾仍持續熱情應援，這畫面也吸引美國記者注意，直呼不可思議。

大聯盟官網記者摩納根（Matt Monagan）昨天也出現在比賽現場，他在社群發布一段影片並寫道，「中華隊9局4：12落後，但球迷仍站起來加油、跳舞和唱歌，真不可思議！」

Chinese Taipei is currently down 12-4 in the ninth inning. Fans still standing, cheering, dancing, singing. Incredible pic.twitter.com/RQOpLJuVEl — Matt Monagan (@MattMonagan) 2023年3月8日

除了摩納根外，大都會隊記者邁耶爾（Michael Mayer）也關注到這場比賽，除了驚訝前大都會選手塔哈達（Ruben Tejada）為巴拿馬效力外，還關注到啦啦隊帶領觀眾應援，「氣氛很瘋狂，這太有趣了！」

世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行開幕戰，由中華隊對決巴拿馬，球迷熱情加油為中華隊打氣。 記者黃仲裕／攝影

世界棒球經典賽昨天在台中洲際棒球場舉行開幕戰，由中華隊對決巴拿馬，球迷在場內開心揮舞國旗。 記者黃仲裕／攝影

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