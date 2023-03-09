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經典運彩／投打戰力不輸古巴 看好「美國二隊」義大利勝出

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
先發跟打線義大利不會輸給古巴，推薦義大利勝出。 聯合報系資料照
先發跟打線義大利不會輸給古巴，推薦義大利勝出。 聯合報系資料照

【文／運彩貓小亨利】

2023世界棒球經典賽分組預賽 義大利 vs. 古巴

比賽時間: 3/9 19:00

經典賽不能小看義大利，只要有一點血統就能代表義大利出賽，也讓這隻隊伍算得上美國二隊了，本場義大利應該是派出「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)作為先發，雖然已經好幾年稱不上大聯盟平均以上的選手了，但要壓制3A以下的層級對他並不難，義大利的投手陣容相當堅強，去年在3A層級以上的投手就有十位，雖然外野陣容以小聯盟為主，但內野光二游都是大聯盟平均以上的選手，整體戰力完全不會輸給古巴。

古巴昨日在面對荷蘭第一局滿壘沒得下任何分數對士氣實在太傷，陣中兩位前軟銀隊球員Gracial和Despaigne也都沒先發讓火力遜色不少。

比後援也許兩隊相差不大，但先發跟打線義大利不會輸給古巴,，本場比賽推薦義大利勝出。

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國際盤推薦：義大利受讓1-50

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