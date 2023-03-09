經典賽／遭封「奶油王子」 高宇杰：可以檢討但別人身攻擊
中華隊首戰以5：12慘敗巴拿馬，其中先發捕手高宇杰因攻守兩端皆有失誤，慘遭球迷出征，紛紛酸他是「奶油王子」，而高宇杰唯一授權的粉絲專頁也發文回應，希望不理性網友停止人身攻擊。
高宇杰昨日2局下欲犧牲觸技卻點成雙殺、4局下在中華隊有攻勢時遭到三振。守備部分則是在本壘攻防戰時球掉出手套，讓對手安全回本壘得分，造成失分擴大。
因此有網友將高宇杰維基百科經歷加入「擔任經典賽中華隊戰犯、奶油王子」後來更有人將中華職棒中信兄弟的經歷改為「中信特攻」暗酸他是籃球隊來打棒球。經過多次竄改下，目前高宇杰的維基百科也被列入半保護狀態，讓匿名網友無法修改。
對此高宇杰唯一授權的粉專也發文，表示球員一定比我們更想贏球，更指出「人身攻擊及各種不雅文字還有私訊帶髒話問候球員是非常不道德的行為。」最後希望大家能多鼓勵，接下來還有三場比賽。
底下的留言大多數保持正面態度，紛紛幫高宇杰打氣加油，非常相信和支持他，但仍有少數人對他相當不滿，在留言處相當不客氣。
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