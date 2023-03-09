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經典運彩／中國只求咬住日本比分 推薦國際盤13小分

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
大谷為日本扛首戰，中國要贏太難，但咬住比分是有機會的，運彩此戰未開盤，國際盤推薦13分小分。 美聯社
大谷為日本扛首戰，中國要贏太難，但咬住比分是有機會的，運彩此戰未開盤，國際盤推薦13分小分。 美聯社

【文／運彩貓運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽分組預賽 中國 vs 日本

比賽時間: 3/9 18:00

中國與日本，對於彼此應該都不算陌生，畢竟近兩屆經典賽都被分到同組，也都由日本帶走勝利，中國看來拿日本實在沒轍。

本場賽事由中國隊先攻，地主日本隊後攻，目前只有日本公布先發投手，派出二刀流巨星大谷翔平，去年在MLB天使隊大放異彩，投手方面繳出15勝9敗ERA 2.33的成績，打者方面則是有34支全壘打、95分打點的表現，投打皆十分出色。中國隊原推測會由天使小聯盟的Alan Carter先發，但最終派出19歲左投王翔擔任奇兵，上演翔翔對決，王翔來自上海紅鷹，近期出賽表現中規中矩，共中繼3局失1分。

不管是投打戰力、經驗，還有場地加成，日本總體還是優於中國不少，然觀察近年兩隊交手紀錄，中國隊雖然打擊受限於日本強大的投手群，卻仍可咬住比分不至於被提前扣倒，且這場盤口開到13分，算是蠻大，若中國能繼續保持之前的表現，有機會上演投手戰。

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