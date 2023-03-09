經典賽／死亡D組好強！ 尼加拉瓜炸裂薛則、還完封大都會

世界棒球經典賽D組賽事即將在11日開打，稍早尼加拉瓜與大都會進行官辦熱身賽，大都會派出當家王牌薛則（Max Scherzer）先發，大都會打擊熄火，全場僅敲出1支安打，最後以2:0不敵尼加拉瓜。

本場比賽薛則3局投出9次三振，在第二局被敲出一發陽春全壘打，四局時留下一個保送後退場，最後掉2分都是自責分。賽後薛則表示當天滑球這狀況不太好，「春訓什麼奇怪的事都可能發生」薛則說。

真正令人憂心的是大都會的打線，陣中有5位好手代表國家參加經典賽缺席春訓的情況下，大都會直到七局，才由莫里西奧（Ronny Mauricio）敲出全場唯一安打。

根據《ESPN》預測排名，尼加拉瓜本屆實力在20隊中被預測為第17名，是所屬D小組中的最後一名，由於同組有波多黎各、委內瑞拉與多明尼加三大奪冠熱門，也被視為死亡之組。尼加拉瓜即將11日率先對上波多黎各，接下來是以色列、多明尼加、委瑞內拉、波多黎各。

udn討論區