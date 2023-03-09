經典賽／李維拉、王建民搭檔開球 美網友：兩位洋基傳奇
世界棒球經典賽昨（9）日開打，中華隊與巴拿馬之戰邀請到大聯盟名人堂傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）開球，接球捕手正好就是李維拉洋基同期隊友「台灣之光」王建民，而這樣的夢幻組合引發網友熱議。
昨日李維拉登場前，洲際棒球場特地放起他的出場音樂「睡魔降臨」，這段開球影片也被美媒轉發，看到接球捕手是王建民後，引發網友留言「兩位洋基傳奇」，還有網友認為若是當時有DH制，王建民有可能入選名人堂。
李維拉在大聯盟累積652次救援成功，至今無人可望超越，2019年以100％的得票率全票通過入選名人堂。而他和王建民2005到2009年一同效力洋基，此次來台開球，兩人也特別找時間敘舊。
Mariano Rivera, Nasty Cutter (home plate view). 🐐 pic.twitter.com/U5x33s4BFw— Rob Friedman (@PitchingNinja) 2023年3月8日
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