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經典賽／日本推大谷戰中國 教頭栗山坦承有策略考量

中央社／ 洛杉磯8日專電
派大谷出戰業餘為主的中國隊，日本總教練栗山英樹坦言有策略考量。 美聯社
派大谷出戰業餘為主的中國隊，日本總教練栗山英樹坦言有策略考量。 美聯社

日本棒球明星大谷翔平在世界棒球經典賽（WBC）第一次亮相，將在台北時間9日日本預賽首場擔任對中國之戰的先發投手，日本總教練栗山英樹坦言有策略考量。

外號日本武士、美日職棒頂尖球員組成的日本棒球國家隊9日在世界棒球經典賽首戰中國。中國隊由洋教練崔諾（Dean Treanor）領軍，成員大多來自國內業餘聯賽。

栗山英樹8日宣布，大谷翔平將身兼投手與打擊者的「二刀流」角色出戰中國隊。外界好奇，用大聯盟頂尖投手對上業餘球員為主的中國隊，栗山有何考量。

栗山英樹在記者會上回答，日本隊陣中有很多好投手，排上大谷翔平擔任第一場的先發投手，背後有很多策略上的考量，但他沒有辦法解釋太多。

一般預料，日本是本屆賽會的奪冠熱門，教練團布局放眼冠軍戰。經典賽規定，投手一場比賽投超過50球，必須休息4天才能再上場。日本為了確保大谷翔平投完預賽之後，能在8強複賽再度登板，因此安排他首戰先發投球。

栗山英樹宣告，這次帶領日本隊唯一目標就是冠軍。大谷翔平2013年在日本進入職業生涯，就是效力栗山英樹的麾下。栗山英樹一路看著大谷翔平的「二刀流」打法先後在日本、美國成功。

栗山英樹說，大谷翔平是一個可以帶領球隊邁向勝利的球員，「二刀流」就是他貢獻球隊的最佳方法。

大谷翔平曾經在2015年的世界12強賽代表日本，9日這一戰將是他第一次在世界棒球經典賽登場。本屆經典賽也是歷年來最多美國職棒大聯盟球星參賽的一屆，大谷翔平期待施展「二刀流」。

大谷翔平說：「這就是我打球的方式，當球隊需要我這麼做的時候，我就會全力以赴。這場比賽只是一個起點。」

中國首戰派出左投王翔對戰日本。王翔效力中國棒球聯賽的上海紅鷹隊，近幾年在全國錦標賽有奪牌成績。

中國隊有職業經驗的球員不多，包括美國小聯盟12年經驗的華裔美籍內野手張寶樹（Ray Chang）、父親來自中國的日本職棒軟銀鷹退役外野手真砂勇介、韓國職棒KBO的華裔投手朱權、剛被美職天使隊簽進小聯盟的大學畢業投手卡特（Alan Carter）。

經典賽 WBC風雲

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