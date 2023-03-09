經典賽／「永遠忠誠」中華隊 張育成慘敗後喊話：下場贏回來
世界棒球經典賽開打，昨（9）日中華隊首戰以5：12慘敗巴拿馬，不過中華隊唯一現役大聯盟選手、扛下四棒的張育成並沒有氣餒，在社群上喊話：「繼續加油，下場贏回來！」
張育成昨日先發第四棒，5個打數中敲出2安打，打回中華隊第1分，後也跑回1分。賽後他在社群表示感謝各位球迷的支持，喊話下一場贏下來「We are the best」，Hashtag處也不忘調侃自己#敬禮、#永遠忠誠張育成。
昨日中華隊敲出13支安打，僅比對手的14安少一支，但打擊無法有效串連，加上投手群共投出9個四死球，主動送上壘包，讓兩隊得分差來到7分，甚至差點被提前結束比賽，在現場滿場2萬球迷的見證，寫下「洲際慘案」。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言