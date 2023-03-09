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經典賽／「永遠忠誠」中華隊 張育成慘敗後喊話：下場贏回來

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成並沒有氣餒，在社群上喊話下場打回來。 中央社
張育成並沒有氣餒，在社群上喊話下場打回來。 中央社

世界棒球經典賽開打，昨（9）日中華隊首戰以5：12慘敗巴拿馬，不過中華隊唯一現役大聯盟選手、扛下四棒的張育成並沒有氣餒，在社群上喊話：「繼續加油，下場贏回來！」

張育成昨日先發第四棒，5個打數中敲出2安打，打回中華隊第1分，後也跑回1分。賽後他在社群表示感謝各位球迷的支持，喊話下一場贏下來「We are the best」，Hashtag處也不忘調侃自己#敬禮、#永遠忠誠張育成。

昨日中華隊敲出13支安打，僅比對手的14安少一支，但打擊無法有效串連，加上投手群共投出9個四死球，主動送上壘包，讓兩隊得分差來到7分，甚至差點被提前結束比賽，在現場滿場2萬球迷的見證，寫下「洲際慘案」。

經典賽 WBC中華隊

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