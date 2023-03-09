經典運彩／荷蘭水準高、巴拿馬連打累翻 推薦8.5小分過關

【文／運彩貓小亨利】

2023世界棒球經典賽分組預賽 巴拿馬 vs.荷蘭

比賽時間: 3/9 12:00

巴拿馬昨日對戰中華12：5 勝出，打了四個多小時，明天中午十二點又要馬上出賽對體力是個考驗。

巴拿馬將派出Jaime Barria算是陣中，2022年效力於洛杉磯天使，79 .1局送出54次三振19次保送自責分率2.61。荷蘭則派出曾在2014年效力於統一獅的Shairon Martis先發，2017年被金鶯釋出後又加入委內瑞拉聯盟及美國獨立聯盟但沒多久又被釋出。

今日兩到隊都有出賽，巴拿馬雖然得了12分但蠻多分數來自中華隊自爆，荷蘭隊從古巴手上得到4分，但明天巴拿馬先發也是大聯盟輪值等級的投手，想大量取分也不容易。荷蘭整體守備水準極高，投手不要自爆小比分機會還算不小，巴拿馬隔12小時又即將出賽也不易調整，推薦小分過盤。

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