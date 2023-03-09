經典運彩／韓國與以往強度有落差 看好澳洲有咬盤機會

【文／運彩貓運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽分組預賽 澳洲 vs 韓國

比賽時間: 3/9 11:00

10年前的經典賽，韓國與澳洲在預賽被分到同組，當時在台中洲際球場交戰，韓國以6：0獲勝，如今兩隊又再次相遇，只是場地變成日本東京巨蛋，在不同的人、時、地等背景下，同樣的對戰組合可望產生嶄新的變化。

本場賽事由澳洲隊先攻，韓國隊後攻，兩隊先發投手目前都已公布，澳洲派出年輕左投Jack O'Loughlin，去年在MLB老虎高A投出2勝1敗ERA 4.01的成績，球季結束回到澳職加盟阿德萊德巨人，則是有ERA 3.27、WHIP 1.18的表現。韓國隊則由右側投高永表先發，去年在韓職巫師隊繳出13勝8敗ERA 3.26的優異成績，最近一次對外登板狀況也非常好，主投3局無失分並送出4次三振。

兩隊陣容相比，澳洲僅有部分美職體系球員，韓國則是大聯盟加上韓職球員，加上先發投手歷練有差，韓國總體還是稍占上風，盤口目前也是呈現韓國讓分稍深的情形，然本屆韓國隊與以往強度仍有落差，比賽地點也是在中立場地，澳洲仍有咬盤的機會。

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