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先知是你？日高中生對台印象「棒球很弱」影片曝 網友朝聖：無法反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
日本1名高中生在街訪時表示台灣「棒球很弱」。圖擷取自YouTube
日本1名高中生在街訪時表示台灣「棒球很弱」。圖擷取自YouTube

2023棒球經典賽首戰，中華隊以5:12慘敗巴拿馬，讓台灣球迷相當失望。在PTT就有網友翻出1則2019年由日本YouTuber上傳的影片，內容是街訪日本1名高中生對台灣的看法，沒想到對方直言「棒球很弱」，此番言論讓網友們無法反駁，紛紛湧入該影片留言朝聖，直呼「太中肯」。

日本YouTuber「Dsaki」在2019年拍攝的影片中訪問兩名高中生「對台灣有什麼印象」，其中一位同學回答王柏融，另名同學則呼應這項回答表示「棒球很弱」，Dsaki還在影片字幕上自嘲「會被灌爆喔」。

文章曝光，許多人在底下回應，「以後就只會對啦啦隊有印象了」、「實話，無法反駁」、「弱到像是來免費送勝場的」、「出過郭泰源、王建民沒錯，但平均水準就真的沒人家強啊，國家又不挺，沒幾年就爆假球」、「台灣整個中、小學都在打籃球是要強到哪去？」。

網友們也紛紛湧入該影片朝聖，「真的很弱，尤其成人棒球賽事12強和wbc」、「朝聖簽到」、「日本高中生太中肯了，台灣要多加油」、「台灣的棒球很弱，但打起人來強度不小」。

經典賽 WBC中華隊 日本

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