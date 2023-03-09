經典賽／日本球迷挺台灣 青天白日滿地紅國旗上身

世界棒球經典賽預賽睽違10年重回台灣台中舉行，台灣今晚首戰與巴拿馬，台灣球迷在賽前播放國旗歌時為台灣隊舉起巨幅國旗，還有日本球迷帶著青天白日滿地紅國旗進場為台灣加油。

睽違10年，世界棒球經典賽回到台中洲際棒球場舉行，A組預賽今天開打，台灣隊首場比賽今晚7時迎戰巴拿馬，遵循奧會模式賽前播放國旗歌、螢幕上放出中華奧會會旗，但台灣球迷在觀眾席為球員高高舉起巨幅國旗。

世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場開打，台灣隊晚間首戰與巴拿馬隊交手，地主球迷們紛紛以各式中華民國國旗道具為台灣隊加油。 中央社

今晚洲際棒球場湧入滿場2萬名球迷入場，球迷無論穿在身上、拿在手上或者用紋身方式貼在身上，台灣國旗隨處可見。

日本球迷由美小姐和朋友共5人穿著日本隊球衣入場，但在臉上、帽子上都有台灣國旗，由美受訪時表示，她們是住在台北的日本人，特別下台中看經典賽，由美表示要替台灣隊陣中旅日樂天金鷲隊投手宋家豪加油。

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