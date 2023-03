經典賽／隨隊征戰各賽事17年 古巴狂粉來台不缺席

本屆世界棒球經典賽首場比賽剛結束,最終由荷蘭隊以4:2擊敗古巴隊。雖然這場比賽無地主隊出戰,因此觀眾數不多,但卻有一名帶著高帽、拿著喇叭的「古巴狂粉」異常顯眼,甚至吸引MLB官網記者摩納根(Matt Monagan)採訪。

這名粉絲叫做阿維拉(Pablo Avila),在本場荷蘭古巴戰中,只要古巴有所表現,他就會吹響手中的喇叭慶祝;不僅如此,當球隊得分時,他會拿著一面大國旗跑上平時供啦啦隊表演的平台,面對球員跑動,讓身處異地的古巴球員仍能有家的感覺。

根據阿維拉自述,他是位出生古巴、目前住在休士頓的貨車司機。摩納根認為,阿維拉是世界上最瘋狂的棒球粉絲之一,因為過去17年來,他不僅現場觀看古巴每一場經典賽,奧運、世界盃等賽事他也從未缺席,阿維拉說:「他們在哪,我就在哪。」

如此程度,也讓阿維拉被古巴隊員熟知,而對於這支深愛的球隊,他如此評價,「他們非常強,就像90年代那支古巴隊一樣。」古巴棒球隊在90年代可說是最強隊伍,在1992及1996皆拿下奧運金牌,1992年更在巴塞隆納以大比分澆熄中華隊金牌夢。

雖然古巴出師不利吞下一敗,但若能擊敗中華、義大利、巴拿馬等勁敵,仍高機率能從A組脫穎而出、闖進八強賽。

