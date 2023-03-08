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經典賽／隨隊征戰各賽事17年 古巴狂粉來台不缺席

聯合新聞網／ 綜合報導
阿維拉這17年來只要有古巴隊的比賽，皆「無役不與」。 截自MLB官網
阿維拉這17年來只要有古巴隊的比賽，皆「無役不與」。 截自MLB官網

本屆世界棒球經典賽首場比賽剛結束，最終由荷蘭隊以4：2擊敗古巴隊。雖然這場比賽無地主隊出戰，因此觀眾數不多，但卻有一名帶著高帽、拿著喇叭的「古巴狂粉」異常顯眼，甚至吸引MLB官網記者摩納根（Matt Monagan）採訪

這名粉絲叫做阿維拉（Pablo Avila），在本場荷蘭古巴戰中，只要古巴有所表現，他就會吹響手中的喇叭慶祝；不僅如此，當球隊得分時，他會拿著一面大國旗跑上平時供啦啦隊表演的平台，面對球員跑動，讓身處異地的古巴球員仍能有家的感覺。

根據阿維拉自述，他是位出生古巴、目前住在休士頓的貨車司機。摩納根認為，阿維拉是世界上最瘋狂的棒球粉絲之一，因為過去17年來，他不僅現場觀看古巴每一場經典賽，奧運、世界盃等賽事他也從未缺席，阿維拉說：「他們在哪，我就在哪。」

如此程度，也讓阿維拉被古巴隊員熟知，而對於這支深愛的球隊，他如此評價，「他們非常強，就像90年代那支古巴隊一樣。」古巴棒球隊在90年代可說是最強隊伍，在1992及1996皆拿下奧運金牌，1992年更在巴塞隆納以大比分澆熄中華隊金牌夢。

雖然古巴出師不利吞下一敗，但若能擊敗中華、義大利、巴拿馬等勁敵，仍高機率能從A組脫穎而出、闖進八強賽。

經典賽 WBC風雲

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