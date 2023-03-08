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經典運彩／投打實力不分軒輊 看好巴拿馬受讓反咬中華隊

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
巴拿馬沒想像中弱，很有機會在受讓優勢下反咬中華隊。記者黃仲裕／攝影
巴拿馬沒想像中弱，很有機會在受讓優勢下反咬中華隊。記者黃仲裕／攝影

【文／運彩貓運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽分組預賽 巴拿馬vs.中華

比賽時間: 3/8 19:00

中華隊本屆經典賽的首場賽事，即將迎戰遠渡重洋、從資格賽廝殺中晉級的巴拿馬隊，兩隊上次對戰已是2011年，相隔多年再次交手，可望激盪出精彩的火花。

本場賽事由巴拿馬先攻，地主中華隊後攻，兩隊先發投手目前都已公布，巴拿馬派出Humberto Mejía，曾經上過大聯盟，雖然帳面數據不佳，但後來到了墨聯與冬聯卻是投出明顯優於平均的水準，尤其在冬聯的ERA僅有2.15，50.1局的投球中更是僅出現三次保送，數據非常之銷魂。中華隊則由胡智為掛帥，去年在中職ERA為中規中矩的3.35，但到了熱身賽調整狀況極佳，ERA僅0.84，足見已做好準備。

兩隊投手相較之下其實不分軒輊，而巴拿馬的打擊乍看較弱，其實也有多位大聯盟經驗打者助陣，且歷史交戰兩隊扯平，代表地主的中華隊沒能討到太多便宜，巴拿馬有機會咬盤。

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