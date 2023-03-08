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經典賽／星光升級！ 本屆7位MLB年度MVP、63位全明星參賽

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
天使隊球星楚奧特對代表美國隊參加經典賽十分期待：「這就是我報名的整個原因，就是要贏，沒有別的。」 美聯社
天使隊球星楚奧特對代表美國隊參加經典賽十分期待：「這就是我報名的整個原因，就是要贏，沒有別的。」 美聯社

在Ａ組賽事開打之後，世界棒球經典賽戰火緊接著於日本東京、美國鳳凰城及邁阿密點燃，最被看好奪冠的三隊分布於另外三組，聚焦更多全球棒球迷的目光。

經典賽本屆擴編為廿隊，相隔六年再度舉辦，吸引眾星響應參賽，儘管逼近比賽開打階段陸續有選手退賽，但最終參賽名單上仍有七位大聯盟年度ＭＶＰ、六十三位曾入選明星賽的選手，星光熠熠。

在東京巨蛋廝殺的Ｂ組被視為兩強三弱的分組，難擋日本、南韓隊晉級之路。本屆因大谷翔平的參戰為賽事增色不少，母隊天使隊放行他出賽零限制，徹底解放「投手大谷」、「打者翔平」能力，讓日本隊如有卅一人名單優勢，他被預期扛起首戰面對中國大陸隊先發機會濃厚。

包括大谷翔平在內，日本隊有四名現役大聯盟選手，還有多位已被大聯盟鎖定的日本武士，包括山本由伸、村上宗隆、佐佐木朗希；南韓隊陣中有兩位現役大聯盟選手，韓職年度ＭＶＰ李政厚有意在今年季後赴美挑戰，經典賽也是他的試金石。

美洲戰場則於台灣時間十二日凌晨零時開打，Ｃ組的美國、Ｄ組的多明尼加是另外兩支被看好奪冠的球隊。

美國為上屆冠軍，本屆面對賽事態度非常積極，從招募選手階段就獲多位大咖球星點頭。擔任隊長的楚奧特表示，上屆自己在打與不打之間猶豫不決，最終並未參賽有點後悔，這也是他今年很快就決定要打的原因，美國隊的目標只有一個，「就是要贏，除此之外沒別的了，美國隊若沒奪冠就是失敗。」

分析本屆星光升級的原因，大聯盟主席曼弗瑞表示，「我認為今年的改變是球團不擋了，他們比較願意放行選手參賽。」他也提到，「或許不是每一位，但有許多選手都很珍惜穿上這件繡有國家名字球衣的機會。」

經典賽 WBC風雲

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