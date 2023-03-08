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經典賽／挑軟柿子調整 美國首戰推「失速老將」先發戰英國

聯合新聞網／ 綜合報導
韋恩萊特前段時間宣布，本季將是他的最後一舞。 法新社
韋恩萊特前段時間宣布，本季將是他的最後一舞。 法新社

第五屆世界棒球經典賽今天正式開打，也代表美國隊將踏上衛冕之路。而根據MLB記者報導，美國首場面對英國隊的比賽，將推出紅雀老將韋恩萊特（ Adam Wainwright）打頭陣。

韋恩萊特已年屆41歲，在去年接近200局投球中繳出防禦率3.71的成績，並預告他將在完成本賽季後退休。雖入選本屆經典賽名單，但韋恩萊特在春訓表現不佳，不僅在兩場先發中留下7.20防禦率，更遭遇明顯的失速危機，以及臀大肌與手指傷勢。

而美國首戰的對手英國，雖然招攬多名「美國傭兵」入隊，但整題層級仍不亮眼，隊內最知名的球員為勇士球星湯普森（Klay Thompson）的弟弟，道奇隊T.湯普森（Trayce Thompson），他去年在大聯盟敲出13支全壘打，預期將扛起球隊中心棒次。

或許是因為英國在C組較差的戰力，美國隊推派近況低迷的韋恩萊特登板，讓他可以慢慢地找回球速。除了英國外，美國在小組賽還需面對墨西哥、加拿大、哥倫比亞等勁敵。

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