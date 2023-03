經典賽／挑軟柿子調整 美國首戰推「失速老將」先發戰英國

第五屆世界棒球經典賽今天正式開打,也代表美國隊將踏上衛冕之路。而根據MLB記者報導,美國首場面對英國隊的比賽,將推出紅雀老將韋恩萊特( Adam Wainwright)打頭陣。

韋恩萊特已年屆41歲,在去年接近200局投球中繳出防禦率3.71的成績,並預告他將在完成本賽季後退休。雖入選本屆經典賽名單,但韋恩萊特在春訓表現不佳,不僅在兩場先發中留下7.20防禦率,更遭遇明顯的失速危機,以及臀大肌與手指傷勢。

而美國首戰的對手英國,雖然招攬多名「美國傭兵」入隊,但整題層級仍不亮眼,隊內最知名的球員為勇士球星湯普森(Klay Thompson)的弟弟,道奇隊T.湯普森(Trayce Thompson),他去年在大聯盟敲出13支全壘打,預期將扛起球隊中心棒次。

或許是因為英國在C組較差的戰力,美國隊推派近況低迷的韋恩萊特登板,讓他可以慢慢地找回球速。除了英國外,美國在小組賽還需面對墨西哥、加拿大、哥倫比亞等勁敵。

