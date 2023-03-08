經典賽懶人包／A組強敵環伺最激烈 中華隊出賽資訊看這裡

強敵環伺 中華隊能否再造經典 製表／陳宛晶

2023世界棒球經典賽3月8日正式開打，由A組主辦國台灣打頭陣，中華隊帶著熱身賽10戰全勝的氣勢要力拼重返8強，將依序與同組的巴拿馬、義大利、荷蘭及古巴過招，外界均認為這是實力最接近的「死亡之組」！

由大聯盟主導的第五屆棒球經典賽，因疫情由2021延後2年至今年舉辦，本屆也擴大至20國參與，預賽仍維持A、B、C、D四組，每組5隊進行單循環，取戰績最好2隊晉級8強淘汰賽。中華隊首戰將於3月8日晚上7點迎戰巴拿馬，接著休兵一天展開三連戰，分別於3月10日、11日晚上7點迎戰義大利與荷蘭，預賽最後一戰則於3月12日中午12點對決古巴。這裡看完整賽程與比分、分組戰績表。

中華隊出賽賽程

3/08 19:00 巴拿馬vs.中華

3/10 19:00 義大利 vs. 中華

3/11 19:00 荷蘭 vs. 中華

3/12 12:00 中華 vs. 古巴

本屆中華隊大換血，由統一獅教頭林岳平領軍，野手以大聯盟紅襪隊的張育成掛頭牌，另外有多年旅美經驗的林子偉，在日職打拼的吳念庭及王柏融都參戰，中職則有年度MVP林立為代表，而2019年12強表現出色的王威晨擔任隊長。

投手雖然沒有過往王建民等級的王牌投手壓陣，但江少慶、胡智為、王維中與陳冠宇等人都有豐富的旅外經驗，而中職的黃子鵬、陳仕朋、吳哲源則是新生代代表。牛棚由旅日的宋家豪扛下終結者重擔，加上中職的李振昌、呂彥青、曾峻岳與陳禹勳等球員，後防很讓人信任。

中華隊這次只帶剛好符合賽會規定的十四名投手，先發投手能否穩定吃下局數，對戰局影響重大，且用球數與出賽頻率需符合大聯盟的規範，相關特殊規則如下：

★投手單場最多球數限制：預賽65球、八強80球、四強起95球，單場投滿50球需休息4天，滿30球休息1天，不可連續3天出賽。

★投手上場必須至少面對3打席，若在攻守交換時換投不受此限。

★預賽5局相差15分以上或7局相差10分以上，即提前結束比賽。

★9局結束比分相同，自第10局進入突破僵局制，採大聯盟規定於二壘放置跑者。

★球隊可在20秒內提出重播輔助判決，預賽及八強賽每隊各一次，四強起每隊各兩次機會。

台灣球迷關心的電視轉播，可透過東森電視台與MOD的愛爾達體育台觀看，網路則可在中華電信的Hami Video免費觀看A組所有賽事。

2023 WBC中華隊30人

投手14人：呂彥青（兄弟）、李振昌（兄弟）、吳哲源（兄弟）、陳禹勳（樂天）、黃子鵬（樂天）、陳冠宇（樂天）、王維中（味全）、陳冠偉（味全）、胡智為（統一）、曾峻岳（富邦）、江少慶（富邦）、陳仕朋（富邦）、宋家豪（日職樂天）、鄧愷威（美職巨人2A）。 捕手3人：高宇杰（兄弟）、吉力吉撈．鞏冠（味全）、林岱安（統一）。 內野手8人：王威晨（兄弟）、江坤宇（兄弟）、林立（樂天）、范國宸（富邦）、吳念庭（日職西武）、鄭宗哲（美職海盜1A）、張育成（紅襪）、林子偉（獨立聯盟）。 外野手5人：陳晨威（樂天）、成晉（樂天）、郭天信（味全）、陳傑憲（統一）、王柏融（日職火腿）。 教練團：總教練林岳平(統一)、首席兼捕手教練高志綱(統一)、投手教練許銘傑(樂天)、牛棚教練王建民(中信)、打擊教練曾豪駒(樂天)與彭政閔(中信)、內野守備教練陳江和(中信)、外野守備教練張建銘(味全)、體能教練劉品辰(樂天)

2023 WBC分組球隊

A組：中華隊、荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬(資格賽晉級) B組：日本、韓國、澳洲、中國、捷克(資格賽晉級) C組：美國、墨西哥、哥倫比亞、加拿大、英國(資格賽晉級) D組：波多黎各、委內瑞拉、多明尼加、以色列、尼加拉瓜(資格賽晉級)

2023 WBC中華隊經典女孩

Dragons Beauties：小映、心璇、琪琪、LIKE Fubon Angels：慈妹、丹丹、秀秀子、奶昔 Rakuten Girls：籃籃、Yuri、林襄、孟潔 Passion Sisters：峮峮、妮可、短今、貴貴、Peggy Uni-Girls：瑟七、艾璐、斐棋、Yuki

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