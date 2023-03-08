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經典賽／「他還能上場嗎?」 中華隊傳奇王建民引MLB記者關注

聯合新聞網／ 綜合報導
雖已逾超過十年，但王建民這位「沉默王牌」仍被外媒銘記。 聯合報系資料照
雖已逾超過十年，但王建民這位「沉默王牌」仍被外媒銘記。 聯合報系資料照

作為第五屆世界棒球經典賽A組主辦國，目前有眾多外媒在台灣關注這場棒球盛宴，來台採訪的MLB官網記者摩納根（Matt Monagan）已分享多篇介紹台灣棒球的亮點，包含被500元鈔票照片吸引、愛上「台式應援」，最新一則推特則關注到了前洋基王牌王建民

這位洋基時期「沉默的王牌」王建民，在2013年返台參加第三屆經典賽，但此時的他已走過連兩年19勝的巔峰，以及因跑壘受傷的低谷，並在被國民隊釋出後，希望藉由經典賽找尋重返大聯盟機會。該屆賽事他也如願辦到，接連在對陣澳洲及日本隊比賽中發揮完美，不僅重燃台灣棒球熱，更讓自己被老東家洋基隊簽下，進而在該年以藍鳥隊球員身分再度登上大聯盟投手丘。

如今十年過去了，王建民雖還身披中華隊球衣，卻已從球員變成教練，而他昨日在臺體大棒球場協助訓練的身影，被摩納根拍下，並撰文寫道，「台灣傳奇王建民正在接飛球，我問球隊人員，42歲的他是否還能上場，他說：『或許還可以吧！』」

除了王建民外，教練團中的高志綱、陳江和、張建銘、彭政閔等人也是第三屆經典賽中華隊成員，如今他們將以另一種身分，帶領球隊在家鄉奮戰。

經典賽 WBC中華隊 王建民

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