經典賽／「他還能上場嗎?」 中華隊傳奇王建民引MLB記者關注

作為第五屆世界棒球經典賽A組主辦國,目前有眾多外媒在台灣關注這場棒球盛宴,來台採訪的MLB官網記者摩納根(Matt Monagan)已分享多篇介紹台灣棒球的亮點,包含被500元鈔票照片吸引、愛上「台式應援」,最新一則推特則關注到了前洋基王牌王建民。

這位洋基時期「沉默的王牌」王建民,在2013年返台參加第三屆經典賽,但此時的他已走過連兩年19勝的巔峰,以及因跑壘受傷的低谷,並在被國民隊釋出後,希望藉由經典賽找尋重返大聯盟機會。該屆賽事他也如願辦到,接連在對陣澳洲及日本隊比賽中發揮完美,不僅重燃台灣棒球熱,更讓自己被老東家洋基隊簽下,進而在該年以藍鳥隊球員身分再度登上大聯盟投手丘。

如今十年過去了,王建民雖還身披中華隊球衣,卻已從球員變成教練,而他昨日在臺體大棒球場協助訓練的身影,被摩納根拍下,並撰文寫道,「台灣傳奇王建民正在接飛球,我問球隊人員,42歲的他是否還能上場,他說:『或許還可以吧!』」

除了王建民外,教練團中的高志綱、陳江和、張建銘、彭政閔等人也是第三屆經典賽中華隊成員,如今他們將以另一種身分,帶領球隊在家鄉奮戰。

Taiwan legend Chien-Ming Wang (right) out here shagging flies during Chinese Taipei workouts. I asked a Taipei official if the 42 year old could still bring it. He said “yeah probably” pic.twitter.com/FmI5wM8hdS