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經典賽／美國無法衛冕？ 大聯盟官網寫手最看好這兩國奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平被看作球隊能奪冠的重要因子。 美聯社
大谷翔平被看作球隊能奪冠的重要因子。 美聯社

第五屆世界棒球經典賽，將在稍後正式拉開帷幕，MLB官網也邀請多名寫手，撰筆預測四強組合以及冠軍隊伍。

總計11名作家中，多明尼加、日本、美國三強鼎立幾乎已成共識，而韓國、委內瑞拉、古巴則為第四強熱門人選。不過，裡頭竟只有艾德勒（David Adler）一人認為美國將成功衛冕，他說：「強投無法擊敗強打，美國擁有歷史第二好的打線，楚奧特（Mike Trout）與他的隊友將找到辦法達成連霸。」此外，他還預測義大利將和上屆以色列一樣，扮演黑馬角色。

曾在第三屆經典賽奪冠的多明尼加，即便賽前遭遇多名選手退出，仍被四位專家看好重返榮耀。朗絲（Sarah Langs）認為，太空人強打潘尼亞（Jeremy Pena）將延續美聯冠軍賽及世界大賽MVP勢頭，帶領多明尼加拿下冠軍；凡恩（DAVID VENN）則表示，即便失去了小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等球星，多明尼加仍星光閃爍，得以擊敗其他球隊。

日本與多明尼加相同，被四名專家預測將拔得頭籌。西蒙（Andrew Simon）解釋，他或許會後悔沒有選擇多明尼加或美國，但仍認為以大谷翔平為首的投手陣容，將為日本帶來第三座經典賽冠軍；皮特耶羅（Mike Petriello）則說道，村上宗隆、山本由伸、佐佐木朗希等較不被外國球迷關注的球員，將讓日本有機會擊敗多明尼加、加冕為王。

文章中，有五國被看作冠軍候選，依序為多明尼加（4人）、日本（4人）、委內瑞拉（1人）、美國（1人）以及南韓（1人）。

經典賽 WBC風雲

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