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經典賽官網選各國最佳球員 中職MVP關注度勝過張育成

經典運彩／荷蘭打線串聯差投手又弱勢 看好古巴戰勝讓分盤

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
古巴投手實力勝出荷蘭一籌，在短期賽更有利，推薦讓分過盤。 中央社
古巴投手實力勝出荷蘭一籌，在短期賽更有利，推薦讓分過盤。 中央社

【文／運彩貓小亨利】

2023世界棒球經典賽分組預賽 古巴vs.荷蘭

比賽時間: 3/8 12:00

古巴派出Yareil Rodriguez先發，2022年在日本職棒中日龍隊多擔任第八局setup man的角色，54.2局送出60次三振18次保送只被擊出32支安打自責分率1.15相當夠水準，2/28對戰味全龍熱身賽也投4局被敲1支安打6三振3保送無失分，球速也來到158公里，狀況也還不錯。

荷蘭先發Tom de Blok小聯盟最高層級只來到A+投了167局送出126次三振63次保送自責分率4.69也是2018到2019年的事情了，2020到2021年在荷蘭聯賽跟墨西哥聯賽出賽數都並不多，直球速度介在89-92英里，主要變化球為變速球跟曲球，控球能力普通。

荷蘭目前熱身賽表現並不突出，1：4和4：15連兩場敗給韓國爐主韓華老鷹，贏了雙子又輸給富邦跟台鋼，短期賽投打對決還是投手有極大優勢畢竟幾乎沒碰頭過，古巴先發偏弱但若Yariel Rodriguez 能吃到四句局的話，加上牛棚有一定水準要過盤應該不難，荷蘭打線目前熱身賽看下來也沒能有效串聯起來，投手整體應該是A組最弱勢的一隊，古巴本場是排在客隊，有九局的進攻機會可以過讓分盤算是比較有利，本場比賽推薦古巴讓分過盤。

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